«Лейкерс» и «Клипперс» борются за одного из лучших свободных агентов на рынке НБА

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан входит в сферу интересов клубов Лос-Анджелеса «Лейкерс» и «Клипперс», сообщает Clutch Points.



«Демару очень интересно вернуться домой и играть в родном городе. Его мама по-прежнему живёт в Лос-Анджелесе. Подписать его хотели бы не только «Лейкерс», «Клипперс» тоже в этом списке», — заявил инсайдер Марк Спирс.



«Спёрс» хотят сохранить игрока, который выходит на рынок свободных агентов. Также в числе претендентов на Дерозана значатся «Нью-Йорк Никс» и «Чикаго Буллз». Ранее Дерозан заявил, что хочет вернуться в свой родной город Лос-Анджелес, а сумма контракта при этом не является для него приоритетным фактором на данном этапе карьеры.



В прошлом сезоне Дерозан в среднем набирал 21,5 очка, 4,2 подбора и 6,9 передачи за 33,8 минуты.