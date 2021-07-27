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«Лейкерс» и «Клипперс» борются за одного из лучших свободных агентов на рынке НБА

«Лейкерс» и «Клипперс» борются за одного из лучших свободных агентов на рынке НБА
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Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан входит в сферу интересов клубов Лос-Анджелеса «Лейкерс» и «Клипперс», сообщает Clutch Points.

«Демару очень интересно вернуться домой и играть в родном городе. Его мама по-прежнему живёт в Лос-Анджелесе. Подписать его хотели бы не только «Лейкерс», «Клипперс» тоже в этом списке», — заявил инсайдер Марк Спирс.

«Спёрс» хотят сохранить игрока, который выходит на рынок свободных агентов. Также в числе претендентов на Дерозана значатся «Нью-Йорк Никс» и «Чикаго Буллз». Ранее Дерозан заявил, что хочет вернуться в свой родной город Лос-Анджелес, а сумма контракта при этом не является для него приоритетным фактором на данном этапе карьеры.

В прошлом сезоне Дерозан в среднем набирал 21,5 очка, 4,2 подбора и 6,9 передачи за 33,8 минуты.

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