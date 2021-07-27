«Мемфис» сбросит игрока с контрактом на $ 18,1 млн сразу после обмена

Разыгрывающий Эрик Бледсо не задержится в составе «Мемфис Гриззлиз» после обмена из «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает инсайдер Крис Хэйнс на своей странице в «Твиттере».



Контракт Бледсо рассчитан до 2023 года, за сезон-2021/2022 он должен получить 18,1 миллиона долларов. Ожидается, что обладающий финансовой гибкостью «Мемфис» выкупит его контракт. Средние показатели игрока в прошлом сезоне составили 12,2 очка, 3,4 подбора и 3,8 передачи.

Полностью сделка меджу «Нью-Орлеаном» и «Мемфисом» выглядит следующим образом.

«Пеликанс» получили: Йонас Валанчюнас, 17-й и 51-й пики драфта-2021.



«Гриззлиз» получили: Стивен Адамс, Эрик Бледсо, 10-й и 40-й пики драфта-2021, защищенный в Топ-10 пик 1-го раунда «Лейкерс» на драфте-2022.