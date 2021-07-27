Крис Пол выбрал желаемое место продолжения карьеры

«Финикс Санз» и лидер команды Крис Пол хотят продолжить сотрудничество, сообщает инсайдер Джон Гамбадоро. По данным журналиста из «Финикса», стороны намереваются договориться о подписании нового контракта после открытия рынка свободных агентов.

Ранее сообщалось, что Пол серьёзно раздумывает об уходе из команды. Но, по всей видимости, 36-летний ветеран останется в «Финиксе».

Пол выступает за «Санз» после обмена в межсезонье в 2020 году. В завершившемся сезоне Крис помог своей команде дойти до финала плей-офф НБА, где «Санз» уступили «Милуоки Бакс» (2-4). При этом «Финикс» выиграл два первых матча, но затем упустил преимущество.

В 70 матчах регулярного чемпионата он в среднем набирал 16,4 очка, делал 4,4 подбора и 8,9 передачи.