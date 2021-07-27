Крис Пол выбрал желаемое место продолжения карьеры
Поделиться
«Финикс Санз» и лидер команды Крис Пол хотят продолжить сотрудничество, сообщает инсайдер Джон Гамбадоро. По данным журналиста из «Финикса», стороны намереваются договориться о подписании нового контракта после открытия рынка свободных агентов.
Ранее сообщалось, что Пол серьёзно раздумывает об уходе из команды. Но, по всей видимости, 36-летний ветеран останется в «Финиксе».
Пол выступает за «Санз» после обмена в межсезонье в 2020 году. В завершившемся сезоне Крис помог своей команде дойти до финала плей-офф НБА, где «Санз» уступили «Милуоки Бакс» (2-4). При этом «Финикс» выиграл два первых матча, но затем упустил преимущество.
В 70 матчах регулярного чемпионата он в среднем набирал 16,4 очка, делал 4,4 подбора и 8,9 передачи.
Комментарии
- 27 июля 2021
-
09:38
-
08:29
-
08:23
-
08:19
-
01:15
-
01:07
-
00:09
-
00:04
- 26 июля 2021
-
23:01
-
22:55
-
21:52
-
21:03
-
19:44
-
19:41
-
19:35
-
19:01
-
17:32
-
16:52
-
16:33
-
15:54
-
15:54
-
14:11
-
13:30
-
12:51
-
11:52
-
11:50
-
10:42
-
10:07
-
09:48
-
09:29
-
09:00
-
08:43
-
08:07
-
07:58
-
00:54
Партнерский контент