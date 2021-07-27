6-кратный участник Матча звёзд НБА хочет получить контракт на $ 90 млн при выходе на рынок

Звёздный игрок «Торонто Рэпторз» Кайл Лоури рассчитывает на получение крупного контракта после выхода на рынок свободных агентов. Ожидается, что интерес к Лоури будет высоким, а среди претендентов на игрока назывались многие клубы, включая «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Вероятно, 6-кратный участник Матча звёзд НБА сможет получить щедрое предложение.
Как утверждает инсайдер Five Reasons Sports Адам Бораи, Лоури хочет получить контракт на три года на $ 90 млн. Основным претендентом на игрока журналист называет «Майами». Ранее утверждалось, что Лоури может перейти в «Нью-Орлеан Пеликанс», где он составит звёздную связку с Зайоном Уильямсоном.
При этом сообщалось, что Лоури в итоге может переподписать контракт с «Торонто», но такой сценарий считается маловероятным.
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