6-кратный участник Матча звёзд НБА хочет получить контракт на $ 90 млн при выходе на рынок

Звёздный игрок «Торонто Рэпторз» Кайл Лоури рассчитывает на получение крупного контракта после выхода на рынок свободных агентов. Ожидается, что интерес к Лоури будет высоким, а среди претендентов на игрока назывались многие клубы, включая «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Вероятно, 6-кратный участник Матча звёзд НБА сможет получить щедрое предложение.

Как утверждает инсайдер Five Reasons Sports Адам Бораи, Лоури хочет получить контракт на три года на $ 90 млн. Основным претендентом на игрока журналист называет «Майами». Ранее утверждалось, что Лоури может перейти в «Нью-Орлеан Пеликанс», где он составит звёздную связку с Зайоном Уильямсоном.

При этом сообщалось, что Лоури в итоге может переподписать контракт с «Торонто», но такой сценарий считается маловероятным.