40-летняя знаменосец сборной США Сью Бёрд установила рекорд века на Олимпиаде в Токио

Разыгрывающая сборной США Сью Бёрд в матче олимпийского турнира в Токио (Япония) с Нигерией отдала 13 результативных передач. Встреча команд завершилась со счётом 81:72 в пользу американской команды.

40-летняя Бёрд, выступавшая знаменосцем сборной США на церемонии открытия, установила новый рекорд XXI века по количеству передач в матчах Олимпийских игр. Это лучший результат с 1996 года, когда её соотечественница Тереза Эдвардс сделала 15 передач.

Отметим, что Бёрд в общей сложности на Олимпийских играх сделала 100 передач.

Сборные США и Нигерии выступают в группе B. В этот квартет, помимо них, попали команды Японии и Франции. Следующий матч американки проведут 30 июля, они встретятся со сборной Японии.