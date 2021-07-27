40-летняя знаменосец сборной США Сью Бёрд установила рекорд века на Олимпиаде в Токио
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Разыгрывающая сборной США Сью Бёрд в матче олимпийского турнира в Токио (Япония) с Нигерией отдала 13 результативных передач. Встреча команд завершилась со счётом 81:72 в пользу американской команды.
40-летняя Бёрд, выступавшая знаменосцем сборной США на церемонии открытия, установила новый рекорд XXI века по количеству передач в матчах Олимпийских игр. Это лучший результат с 1996 года, когда её соотечественница Тереза Эдвардс сделала 15 передач.
Отметим, что Бёрд в общей сложности на Олимпийских играх сделала 100 передач.
Сборные США и Нигерии выступают в группе B. В этот квартет, помимо них, попали команды Японии и Франции. Следующий матч американки проведут 30 июля, они встретятся со сборной Японии.
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