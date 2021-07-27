Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

Женская сборная России по баскетболу 3x3 завершила выступление на групповом этапе турнира Олимпийских игр. В заключительном матче группового турнира россиянки обыграли итальянок со счётом 17:9. Самым результативным игроком матча стала Ольга Фролкина, набравшая шесть очков.

Сборная России на групповом этапе одержала пять побед и потерпела два поражения. В результате россиянки завершили групповой турнир на 2-м месте и напрямую вышли в полуфинал.

На турнире использовалась схема, при которой восемь команд-участниц провели по матчу друг с другом в группе по круговой системе. Две лучшие сборные напрямую прошли в полуфинал, а команды, занявшие 3-6-е места, попали в дополнительные четвертьфиналы.

Помимо сборной России, путёвку в полуфинал получила команда США. Россиянки в полуфинале сыграют с победителем матча Китай — Италия.