Женская сборная России 3х3 узнала соперника по полуфиналу Олимпиады в Токио

На Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялся первый матч 1/4 финала женского турнира по баскетболу 3x3. Сборная Китая обыграла Италию со счётом 19:13 и вышла в полуфинал. Китаянки станут соперницами российской сборной по полуфиналу. Российская команда завоевала прямую путёвку в 1/2 финала, заняв второе место в группе.

Также в полуфинале сыграет команда США, ставшая первой в группе. Соперник США пока неизвестен: путёвку в полуфинал оспорят сборные Японии и Франции.

На групповом этапе женская сборная России уже играла с Китаем, та встреча завершилась со счётом 19:9 в пользу представительниц России.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.