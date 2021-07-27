Определены полуфинальные пары в 3х3 на ОИ. Россия представлена в мужском и женском видах

На Олимпийских играх в Токио (Япония) определились полуфиналисты турнира по баскетболу 3x3. Сегодня, 27 июля, были сыграны заключительные матчи группового этапа и стыковые четвертьфиналы.
В мужском турнире полуфинальные пары образовали Россия — Сербия и Бельгия — Латвия. Сборная России в четвертьфинале обыграла Нидерланды со счётом 21:19. В свою очередь, Латвия победила Японию со счётом 21:18.
Оба полуфинала состоятся завтра, 28 июля. Отметим, что Россия и Сербия встречались на групповом этапе, матч закончился победой сербов со счётом 21:10.
В полуфинале женского турнира сборная России сыграет с Китаем, а США — с Францией. Оба матча также состоятся завтра, 28 июля. Россиянки вышли в полуфинал, миновав стыковой четвертьфинал. Китай в четвертьфинале обыграл Италию со счётом 19:13. В другом четвертьфинале Франция победила Японию со счётом 16:14.
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