Снявшийся с драфта НБА российский игрок продолжит карьеру в австралийской «Тасмании»

Защитник «Автодора» Никита Михайловский продолжит карьеру в австралийском клубе «Тасмания». Об этом в своём "твиттере" сообщил инсайдер ESPN Джонатан Гивони, ссылаясь на источники.



Ранее Михайловский снял кандидатуру с драфта НБА 2021 года. Сообщалось, что он это сделал ещё в начале июля. Помимо Никиты с драфта снялись центровой ЦСКА Александр Шашков, форвард «Химок» Владислав Одиноков и защитник «Басконии» Павел Савков.

Церемония драфта НБА 2021 года будет проходить в Нью-Йорке 29 июля. В последний раз россиян выбирали на драфте НБА ещё в 2013 году. Тогда Сергей Карасёв был задрафтован под 19-м номером клубом «Кливленд Кавальерс».

В сезоне-2020/2021 Михайловский был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. 20-летний Никита Михайловский провел за «Автодор» 24 матча, в которых в среднем за 18,3 минуты на площадке набирал 8,5 очка, 2,7 подбора и 1,0 передачи, зарабатывая при этом 8,0 балла за эффективность действий.