Снявшийся с драфта НБА российский игрок продолжит карьеру в австралийской «Тасмании»

Защитник «Автодора» Никита Михайловский продолжит карьеру в австралийском клубе «Тасмания». Об этом в своём "твиттере" сообщил инсайдер ESPN Джонатан Гивони, ссылаясь на источники.
Ранее Михайловский снял кандидатуру с драфта НБА 2021 года. Сообщалось, что он это сделал ещё в начале июля. Помимо Никиты с драфта снялись центровой ЦСКА Александр Шашков, форвард «Химок» Владислав Одиноков и защитник «Басконии» Павел Савков.
Церемония драфта НБА 2021 года будет проходить в Нью-Йорке 29 июля. В последний раз россиян выбирали на драфте НБА ещё в 2013 году. Тогда Сергей Карасёв был задрафтован под 19-м номером клубом «Кливленд Кавальерс».
В сезоне-2020/2021 Михайловский был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. 20-летний Никита Михайловский провел за «Автодор» 24 матча, в которых в среднем за 18,3 минуты на площадке набирал 8,5 очка, 2,7 подбора и 1,0 передачи, зарабатывая при этом 8,0 балла за эффективность действий.
- 27 июля 2021
-
17:17
-
17:14
-
16:52
-
16:35
-
15:23
-
15:02
-
14:31
-
13:30
-
13:24
-
12:38
-
12:17
-
11:50
-
11:08
-
10:15
-
09:38
-
08:29
-
08:23
-
08:19
-
01:15
-
01:07
-
00:09
-
00:04
- 26 июля 2021
-
23:01
-
22:55
-
21:52
-
21:03
-
19:44
-
19:41
-
19:35
-
19:01
-
17:32
-
16:52
-
16:33
-
15:54
-
15:54