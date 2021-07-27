Эксперт: Али был против войны во Вьетнаме. Мэджик боролся со СПИДом. А что сделал Леброн?

Спортивный журналист Джейсон Уитлок высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, сравнив его с легендарными спортсменами, уже закончившими карьеру.

«Вряд ли Леброн может рассчитывать на хорошее отношение к себе после завершения карьеры. Его не будут любить так, как Мухаммеда Али или Мэджика Джонсона. Али был против войны во Вьетнаме. Мэджик достойно боролся со СПИДом. И Али, и Мэджик боролись с чем-то реальным и опасным. А что сделал Леброн?

Американский баскетбол сейчас находится в худшем положении, чем во времена пришествия Леброна. Это то, что отделяет его от Майкла Джордана, Мэджика Джонсона, Ларри Бёрда, Джулиуса Ирвинга, Карима Абдул-Джаббара и Билла Рассела. Тридцать лет назад, когда Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд возглавили Команду Мечты на Олимпийских играх 1992 года, ходили разговоры, будто НБА превзойдёт футбол по уровню интереса в Америке. Каждый из них был американским супергероем. Они штурмовали Барселону, демонстрировали американскую исключительность и заставляли нас всех разрываться от чувства гордости. А теперь какое-то безразличие», — сказал Уитлок в видеозаписи, размещённой на его странице в «Твиттере».