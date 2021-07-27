Мурал с изображением Леброна Джеймса в его родном городе был осквернён вандалами

Мурал в честь лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса был осквернён вандалами. Произведение настенной живописи располагается в Акроне (штат Огайо, США), родном городе баскетболиста.
Так выглядел мурал изначально:
Фото можно посмотреть на странице blackgirlinCLE в «Твиттере».
А так после «труда» вандалов:
Фото можно посмотреть на странице flannelkimono в «Твиттере».
Отметим, что это не первый раз, когда граффити, созданные в честь Леброна, портятся вандалами.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
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