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Мурал с изображением Леброна Джеймса в его родном городе был осквернён вандалами

Мурал с изображением Леброна Джеймса в его родном городе был осквернён вандалами
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Мурал в честь лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса был осквернён вандалами. Произведение настенной живописи располагается в Акроне (штат Огайо, США), родном городе баскетболиста.

Так выглядел мурал изначально:

Фото можно посмотреть на странице blackgirlinCLE в «Твиттере».

А так после «труда» вандалов:

Фото можно посмотреть на странице flannelkimono в «Твиттере».

Отметим, что это не первый раз, когда граффити, созданные в честь Леброна, портятся вандалами.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

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