Андрей Кириленко отреагировал на выход двух сборных России 3х3 в полуфинал Олимпиады

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выход мужской и женской сборных России в полуфинал турнира по баскетболу 3x3 на Олимпиаде-2020 в Токио.



«Мы уверенно бьём прогнозы, которые публиковала ФИБА перед стартом Олимпиады. Нашу мужскую сборную поставили на шестое место, женскую — на пятое. А мы уже как минимум в четвёрке. Женщины вышли в полуфинал красиво, без нервотрёпки. Более чем заслужили право побороться за награды на этой Олимпиаде.



Сложнейший турнир получается для мужской команды. На ребят практически никто не рассчитывал, и старт не очень получился. Но в очередной раз повторю мысль, что много равных команд, где каждый может обыграть каждого. Что мы и доказали. Не скажу, что прыгнули выше головы, но уже превзошли ожидания», — приводит слова Кириленко «Р-Спорт».



В мужском турнире сборная Россия в 1/2 финала сыграет с национальной командой Сербии, российские девушки встретятся с китаянками. Оба матча состоятся завтра, 28 июля.

Новость по теме Игроки сборной России 3х3 высказались о выходе о полуфинал Олимпиады