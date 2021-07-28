Рекордсмен в истории Олимпиады высказался о Дончиче, который может превзойти его

Легендарный бразильский экс-баскетболист Оскар Шмидт надеется, что разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич сможет побить его олимпийский рекорд по количеству очков в одно матче – 55. Во время матча группового этапа со сборной Аргентины на Олимпиаде-2020 Дончич набрал 48 очков за 31 минуту. Баскетболист не вышел на концовку, упустив шанс побить исторический рекорд результативности Шмидта.



«Надеюсь, что он побьёт мой рекорд, я фанат Луки», — приводятся слова Шмидта на странице Федерации баскетбола Бразилии в «Твиттере».



По окончании матча с аргентинцами главный тренер сборной Словении Александр Секулич, а также атакующий защитник Зоран Драгич заявили, что Дончич по собственному желанию просидел на скамейке запасных последние 4 минуты встречи.

Новость по теме В сборной Словении объяснили, почему не дали Дончичу установить рекорд всех времён ОИ