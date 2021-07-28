Сборная Германии по баскетболу обыграла Нигерию на Олимпиаде в Токио

Cборная Германии по баскетболу обыграла Нигерию в матче группового этапа баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Токио — 99:92 (24:21, 26:29, 24:24, 25:18).

В составе победителей лучшую результативность показали Йоханнес Фойгтманн (19 очков, 7 подборов), Мо Вагнер (17 очков) Данило Бартель (14 очков), Маодо Ло (13 очков, 9 передач), Андреас Обст (12 очков) и Йоханнес Тиманн (9 очков, 10 подборов). У сборной Нигерии отличились Джордан Нвора (33 очка, 7 подборов), Мийе Они (15 очков), Прешес Ачиува (9 очков) и Джалил Окафор (9 очков).

Нигерийцы, потерпевшие два поражения, в следующей игре встретятся с Италией 31 июля. Немцы, одержавшие первую победу в двух матчах, в этот же день сыграют с Австралией.