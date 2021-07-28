«Лейкерс» начали вести переговоры по трансферу MVP НБА и 9-кратного участника Матча звёзд

Представители «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс» провели предварительные переговоры о возможном обмене Расселла Уэстбрука, сообщает The Action Network.
9-кратный участник Матча звёзд НБА и MVP сезона-2016/2017 Уэстбрук называется одним из главных кандидатов на переход в состав «Лейкерс», которые стремятся усилить позицию первого номера. «Вашингтон» проведёт полную перестройку команды, если атакующий защитник Брэдли Бил попросит обмен в межсезонье.
«Лейкерс» собираются избавиться от форварда Кайла Кузмы и разыгрывающего Денниса Шрёдера этим летом. «Лос-Анджелес» также нацелен на подписание свободного агента атакующего защитника Демара Дерозана, который готов пойти на финансовые уступки ради возможности играть в родном штате Калифорния.
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