НБА ввела новые правила с сезона-2021/2022

Начиная с сезона-2021/2022 НБА официально ввёдет новые правила с целью сократить количество приёмов, которые баскетболисты используют, чтобы провоцировать фолы, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Арбитров обучат выявлять и применять правила против неестественных движений игроков с целью инициировать контакт с защитником.



Чарания привел список приёмов, с которыми лига намерена бороться:



– Бросающий игрок инициирует контакт или наклоняется к защитнику под необычным углом;



– Бросающий игрок выставляет ногу под необычным углом;



– Атакующий игрок внезапно меняет направление движения (вбок / назад) в сторону защитника.

Ожидается, что больше всего от нововедения постарадают защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден и разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг.