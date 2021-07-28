НБА ввела новые правила с сезона-2021/2022

Начиная с сезона-2021/2022 НБА официально ввёдет новые правила с целью сократить количество приёмов, которые баскетболисты используют, чтобы провоцировать фолы, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Арбитров обучат выявлять и применять правила против неестественных движений игроков с целью инициировать контакт с защитником.
Чарания привел список приёмов, с которыми лига намерена бороться:
– Бросающий игрок инициирует контакт или наклоняется к защитнику под необычным углом;
– Бросающий игрок выставляет ногу под необычным углом;
– Атакующий игрок внезапно меняет направление движения (вбок / назад) в сторону защитника.
Ожидается, что больше всего от нововедения постарадают защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден и разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг.
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