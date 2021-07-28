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Сборная США по баскетболу разгромила Иран с разницей +54

Сборная США провела очередной матч на олимпийском турнире в Токио (Япония). Американцы на групповом этапе встретились с соперниками из Ирана. Матч завершился убедительной победой США — 120:66.

Уже к концу первой четверти отрыв сборной США составил 16 очков. А к большому перерыву преимущество американцев и вовсе достигло 30 очков. Далее американцы продолжили наращивать темп, а иранцам в заключительных четвертях не удалось переломить ситуацию.

Самым результативным игроком матча стал Дэмьен Лиллард, набравший 21 очко. Девин Букер принёс сборной США ещё 16 очков.

Это — первая победа американцев на турнире. Ранее они в стартовом матче уступили сборной Франции со счётом 76:83. Сборная Ирана потерпела уже второе поражение, в первом туре команда уступила Чехии со счётом 78:84.

В заключительном туре США встретятся с Чехией, а Иран — с Францией.