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Сборная США по баскетболу разгромила Иран с разницей +54

Сборная США по баскетболу разгромила Иран с разницей +54
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Сборная США провела очередной матч на олимпийском турнире в Токио (Япония). Американцы на групповом этапе встретились с соперниками из Ирана. Матч завершился убедительной победой США — 120:66.

Уже к концу первой четверти отрыв сборной США составил 16 очков. А к большому перерыву преимущество американцев и вовсе достигло 30 очков. Далее американцы продолжили наращивать темп, а иранцам в заключительных четвертях не удалось переломить ситуацию.

Самым результативным игроком матча стал Дэмьен Лиллард, набравший 21 очко. Девин Букер принёс сборной США ещё 16 очков.

Это — первая победа американцев на турнире. Ранее они в стартовом матче уступили сборной Франции со счётом 76:83. Сборная Ирана потерпела уже второе поражение, в первом туре команда уступила Чехии со счётом 78:84.

В заключительном туре США встретятся с Чехией, а Иран — с Францией.

Олимпийские игры (м). Группа A. 2-й тур
28 июля 2021, среда. 07:40 МСК
США
Окончен
120 : 66
Иран
США: Лиллард - 21, Букер - 16, Тейтум - 14, Лавин - 13, Дюрант - 10, Миддлтон - 10, Макги - 9, Холидэй - 8, Адебайо - 6, Грин - 5, Грант - 4, Джонсон - 4
Иран: Джамшиди - 14, Хаддади - 14, Rezaeifar - 13, Даварпанах - 8, Yakhchalidehkordi - 6, Kazemi Naeini - 5, Хассанзаде - 4, Nikkhahbahrami - 2, Rostampour, Vahedi, Герамипур, Ялальпур
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