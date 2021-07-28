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Определён первый участник финала Олимпиады в женском 3х3. Россия может стать вторым

Определён первый участник финала Олимпиады в женском 3х3. Россия может стать вторым
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Женская сборная США победила команду Франции со счетом 18:6 в матче полуфинала по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио и вышла в финал. Соперник американок определится по итогам второго полуфинала Россия — Китай.

В групповом этапе турнира принимали участие сборные России, Италии, Китая, Монголии, Румынии, США, Франции и Японии. Две лучшие сборные по итогам предварительного этапа напрямую вышли в полуфинал, команды, занявшие с третьего по шестое места, сыграли в матчах за выход в эту стадию. По итогам группового этапа россиянки с пятью победами в семи матчах заняли второе место. На первом месте расположилась сборная США.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала «рейтинг силы» команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер из восьми, мужская — шестой.

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