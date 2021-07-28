Мостовой: есть нормальный баскетбол, 3x3 не понимаю. Может, ещё в футбол так поиграем?

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о баскетболе 3x3, который дебютировал на Олимпийских играх в Токио (Япония). Женская и мужская сборные России сегодня, 28 июля, вышли в финал соревнований.

«Поздравляю наших ребят и девочек с выходом в финал, они большие молодцы! Тем более слышал, что сербы — чуть ли не сильнейшая команда в мире, да и у сборной Китая сильная команда. Но этого вида спорта я не понимаю — всё-таки есть нормальный баскетбол, а там у нас всё плачевно. Новые виды спорта постоянно выдумывают — это здорово, люди занимаются спортом. Но зачем делать такие странные виды — олимпийскими видами спорта?

А самое странное — это сравнение таких соревнований с футболом или хоккеем. Никто не принижает заслуг наших спортсменов, но давайте обойдёмся без таких сравнений. Может, ещё футбол 3 на 3 поиграем? Мы тогда там тоже сможем выигрывать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.