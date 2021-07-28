Никита Моргунов: я в восторге! Обе команды по баскетболу 3x3 в финале

Бывший российский баскетболист Никита Моргунов прокомментировал выход в финал Олимпийских игр женской и мужской сборных по баскетболу 3x3. Мужская сборная России сенсационно обыграла в полуфинале Сербию (21:10), а женская команда обыграла Китай (21:14).

«Я в восторге! Обе наших команды в финале. Финал — это здорово, медаль уже есть, примерно так мы говорили в 2007-м году на чемпионате Европы: «Вот теперь нам ничего не мешает настроиться и просто сражаться за золото». Сегодня сказал: «Чем прекрасен баскетбол три на три — здесь нужно выигрывать не шесть из семи матчей, а все матчи». Поучилось так, что, выигрывая все предыдущие матчи, сербы проиграли решающий. Для нас хорошо, что это случилось против сборной России. Спасибо ребятам, которые напомнили: даже когда в нас никто не верит, мы всё равно сражаемся и бьёмся. Илья Карпенков, Александр Зуев, Кирилл Писклов, Станислав Шаров это доказали.

Что касается соперника на финал мужской сборной, это тот момент, когда никого не хочешь выбирать. Все соперники серьёзные. Но у меня есть лёгкое ощущение, что бельгийцы свой запас везения уже выработали. Их решающие мячи стали победными. Если просто убрать три победы, бельгийцы бы не то что в плей-офф не попали, домой бы поехали. А в итоге напрямую вышли в полуфинал. Латыши ни капельки не собираются уступать. Что Бельгия, что Латвия — серьёзные соперники. Не менее серьёзные, чем Сербия.

Говоря про соперника женской сборной России, американки есть американки. Но то, как они попали в финал, вызывает грусть: решающий момент, равный счёт, мяч уходит. В этой ситуации судья очень долго смотрел, думал, как всё преподать. В итоге оставил решение, потому что, якобы, было плохо видно. Как результат, американки проходят в финал. Баскетбол три на три — непредсказуемый вид спорта, только финальный результат покажет, кто сильнее», — сказал Моргунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.