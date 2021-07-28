Владимир Гомельский: выход сборных России по баскетболу 3x3 в финал — ожидаемый успех

Известный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на выход мужской и женской сборных России по баскетболу 3x3 в финал Олимпийских игр в Токио (Япония). Мужская сборная России сенсационно обыграла в полуфинале Сербию (21:10), а женская команда обыграла Китай (21:14).
«Я очень доволен, отличные результаты. Как минимум, две серебряных медали. Правда, считаю это ожидаемым успехом. И мужская, и женская команды — одни из сильнейших, но, в любом случае, уже сейчас надо поздравлять тренеров, руководство, а особенно, игроков. Обратите внимание, с каким характером наши команды вышли в финал. Прекрасный результат. Что касается финалов, то будет борьба, легко не будет. Шансы 50 на 50», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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