Чемпион ОИ-1972: баскетбол 3х3 – разве вид спорта? Можно ещё в жмурки на Олимпиаде играть

Чемпион Олимпийских игр 1972 года Алжан Жармухамедов, участник легендарного финала, в котором сборная СССР забросила победный мяч за три секунды до конца, высказался об успешном выступлении россиян на олимпийском турнире по баскетболу 3x3. Мужская сборная России сенсационно обыграла в полуфинале Сербию (21:10), а женская команда обыграла Китай (21:14).
«Баскетбол 3х3 — это разве вид спорта? Это вид развлечения – можно пойти во двор поиграть. Как и скейтборд – тоже якобы вид спорта. Ещё можно в жмурки и салки на Олимпиаде играть – это то же самое. В своё время мы играли три на три только во дворе, чтобы отработать какие-то элементы и научиться лучше играть в настоящий баскетбол», — сказал Жармухамедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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