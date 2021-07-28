Определены обладатели бронзовых медалей в женском и мужском баскетболе 3х3 на Олимпиаде
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На Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялись матчи за третье место мужского и женского турниров по баскетболу 3x3.
В женских соревнованиях бронзовые медали завоевали баскетболистки из Китая. Они в матче за третье место обыграли француженок со счётом 16:14. Ранее китаянки в полуфинале уступили россиянкам со счётом 14:21. Что касается российской сборной, то она оспорит золото в матче с командой США.
В мужском турнире бронзовые медали выиграли баскетболисты из Сербии. В матче за третье место они разгромили бельгийцев со счётом 21:10.
Примечательно, что сербы на этом турнире потерпели лишь одно поражение, уступив России в полуфинале со счётом 10:21. Россияне в финале встретятся с баскетболистами из Латвии.
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