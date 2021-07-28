Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Определены обладатели бронзовых медалей в женском и мужском баскетболе 3х3 на Олимпиаде

Определены обладатели бронзовых медалей в женском и мужском баскетболе 3х3 на Олимпиаде
Комментарии

На Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялись матчи за третье место мужского и женского турниров по баскетболу 3x3.

В женских соревнованиях бронзовые медали завоевали баскетболистки из Китая. Они в матче за третье место обыграли француженок со счётом 16:14. Ранее китаянки в полуфинале уступили россиянкам со счётом 14:21. Что касается российской сборной, то она оспорит золото в матче с командой США.

В мужском турнире бронзовые медали выиграли баскетболисты из Сербии. В матче за третье место они разгромили бельгийцев со счётом 21:10.

Примечательно, что сербы на этом турнире потерпели лишь одно поражение, уступив России в полуфинале со счётом 10:21. Россияне в финале встретятся с баскетболистами из Латвии.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021