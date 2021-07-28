Женская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла США в финале Олимпиады в Токио

На Олимпийских играх в Токио (Япония) завершился турнир по баскетболу 3x3 среди женщин. В финале встретились сборные США и России. Матч завершился победой американок со счётом 18:15. Они завоевали золотые медали. Сборная России завершила турнир с серебряными медалями.

В составе российской команды самым результативным игроком матча стала Анастасия Логунова, которая набрала 6 очков.

Ранее в матче за третье место сборная Китая переиграла Францию со счётом 16:14.

Баскетбол 3x3 дебютировал на Олимпийских играх.

Отметим, что шансы на золотые медали сохраняет мужская сборная России. Мужчины в финале олимпийского турнира встретятся с представителями Латвии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.