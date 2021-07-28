Яо Мин: российский баскетбол – это круто

8-кратный участник Матчей звезд НБА, член Зала славы, ныне президент федерации баскетбола Китая Яо Мин заявил, что получил удовольствие от игры мужской и женской российских сборных на олимпийском турнире по баскетболу 3х3.



«Отличные финалы с участием российских сборных. Российский баскетбол – это круто! Передавайте привет моему другу Андрею Кириленко», – приводит слова Мина «Матч ТВ».

Мужская и женская сборные стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио. Баскетбол 3х3 впервые представлен в программе Олимпийских игр. В среду женская сборная России проиграла в финале команде США (15:18). Мужская сборная России в финале турнира по баскетболу 3х3 уступила команде Латвии со счётом 18:21. Олимпийские игры завершатся 8 августа.