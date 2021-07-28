Сборная Франции по баскетболу разгромила Чехию с разницей +20 на Олимпиаде в Токио

Сборная Франции по баскетболу одержала победу над национальной командой Чехии в матче второго тура группы А Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Чехам удалось захватить инициативу в первой четверти — по итогам десятиминутки они вели в счёте 28:22. Во второй четверти рывок удалось совершить уже французам — к большому перерыву счёт на табло был 51:40 в их пользу.
Третья четверть также осталась за сборной Франции, которая к заключительному игровому отрезку вела в счёте с разницей в 26 очков. Заключительная десятиминутка оказалась простой формальностью. Итоговый счёт матча — 97:77 в пользу сборной Франции.
Самым результативным игроком матча в составе сборной Франции стал Эван Фурнье, набравший 21 очко. В составе сборной Чехии 19 очков на счету Яна Веселы.
- 28 июля 2021
-
19:25
-
19:05
-
18:55
-
18:53
-
18:39
-
18:32
-
18:26
-
18:25
-
18:16
-
18:12
-
18:04
-
18:02
-
17:12
-
16:54
-
16:19
-
15:35
-
14:02
-
13:59
-
13:26
-
13:14
-
13:09
-
13:05
-
12:48
-
12:31
-
12:00
-
11:50
-
11:31
-
10:49
-
09:29
-
09:27
-
08:15
-
08:07
-
02:56
-
02:17
-
01:00