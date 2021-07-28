Сборная Франции по баскетболу разгромила Чехию с разницей +20 на Олимпиаде в Токио

Сборная Франции по баскетболу одержала победу над национальной командой Чехии в матче второго тура группы А Олимпийских игр — 2020 в Токио.



Чехам удалось захватить инициативу в первой четверти — по итогам десятиминутки они вели в счёте 28:22. Во второй четверти рывок удалось совершить уже французам — к большому перерыву счёт на табло был 51:40 в их пользу.



Третья четверть также осталась за сборной Франции, которая к заключительному игровому отрезку вела в счёте с разницей в 26 очков. Заключительная десятиминутка оказалась простой формальностью. Итоговый счёт матча — 97:77 в пользу сборной Франции.



Самым результативным игроком матча в составе сборной Франции стал Эван Фурнье, набравший 21 очко. В составе сборной Чехии 19 очков на счету Яна Веселы.