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Сборная Франции по баскетболу разгромила Чехию с разницей +20 на Олимпиаде в Токио

Сборная Франции по баскетболу разгромила Чехию с разницей +20 на Олимпиаде в Токио
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Сборная Франции по баскетболу одержала победу над национальной командой Чехии в матче второго тура группы А Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Чехам удалось захватить инициативу в первой четверти — по итогам десятиминутки они вели в счёте 28:22. Во второй четверти рывок удалось совершить уже французам — к большому перерыву счёт на табло был 51:40 в их пользу.

Третья четверть также осталась за сборной Франции, которая к заключительному игровому отрезку вела в счёте с разницей в 26 очков. Заключительная десятиминутка оказалась простой формальностью. Итоговый счёт матча — 97:77 в пользу сборной Франции.

Самым результативным игроком матча в составе сборной Франции стал Эван Фурнье, набравший 21 очко. В составе сборной Чехии 19 очков на счету Яна Веселы.

Олимпийские игры (м). Группа A. 2-й тур
28 июля 2021, среда. 15:00 МСК
Чехия
Окончен
77 : 97
Франция
Чехия: Веселы - 19, Балвин - 18, Ауда - 14, Саторански - 14, Йелинек - 6, Ширжина - 6, Богачик, Выорал, Пализа, Петерка, Сегнал, Шильб
Франция: Фурнье - 21, де Коло - 17, Пуарье - 14, Эртель - 11, Батюм - 9, Луваву-Кабарро - 9, Гобер - 6, Ябуселе - 5, Корнели - 3, Фалль - 2, Альбиси, Нтиликина
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