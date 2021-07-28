Логунова — о поражении от США в финале ОИ: судьи свистнули на 10-20 раз больше, чем надо

Баскетболистка женской сборной России 3х3 Анастасия Логунова выразила недовольство судейством в финальном матче Олимпиады в Токио с США (15:18). Российская команда получила на 5 фолов больше, чем соперник (10-5).



«Кажется, судьи свистнули на 10-20 раз больше, чем надо. Мне так показалось, по крайней мере», – приводит слова Логуновой «Р-Спорт».

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио. Баскетбол 3х3 впервые был представлен в программе Олимпийских игр. В среду женская сборная России проиграла в финале команде США (15:18). Мужская сборная России в финале турнира по баскетболу 3х3 уступила команде Латвии со счётом 18:21. Олимпийские игры завершатся 8 августа.