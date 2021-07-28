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В мужской сборной России 3х3 назвали причину поражения от Латвии в финале Олимпиады

В мужской сборной России 3х3 назвали причину поражения от Латвии в финале Олимпиады
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Главный тренер мужской сборной России по баскетболу 3х3 Владимир Агабабьян после поражения в финале Олимпиады в Токио от Латвии (18:21) высказался о причинах поражения и выразил уверенность, что его подопечные поборются за золотые медали на следующих летних Играх в Париже.

«Серебро – это успех, хотя я недоволен, я хотел золото. Но это станет дополнительной мотивацией. За три года заматереем, подготовимся и в 2024 году вернемся за золотом. Не скажу, что латвийцы были злее или более заряжены. Просто они были загнаны в угол, еще эта травма Круминьша – их это раскрепостило. Люди понимали, что терять нечего, а мы в этот момент чуть-чуть подсели. Сами не поверили, что сможем забрать. Повторю, ждите продолжения через три года», – приводит слова Агабабьяна «Р-Спорт».

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