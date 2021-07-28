Кочарян: Россию судил тот же арбитр, что в прошлом матче с США, и судейство было таким же

Генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу 3х3 Игорь Кочарян после поражения в финале Олимпиады в Токио от США (15:18) заявил, что судейство не стало главной причиной неудачного результата в решающем матче, а также высоко оценил уровень вида спорта в стране. Мужская и женская сборные стали серебряными призёрами Олимпиады.



«Тему судейства не думаю, что стоит трогать. Нас судил тот же арбитр, что и в прошлом матче с американками, и судейство было таким же. Конечно, расстроены из-за поражения, но если в каждом виде спорта в России планка будет так высоко, что серебро станет поводом расстраиваться, то, наверное, всё будет неплохо у нас. Уверен, что этот турнир добавит популярности 3х3 в стране. Мы получали много сообщений, поддержки», – цитирует Кочаряна «Р-Спорт».