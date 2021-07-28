Гомельский — о женском финале 3x3: чего жаловаться и придираться? Судили нормально

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил судейство в финальном матче Олимпиады в Токио между сборными России и США (15:18). Российская команда получила на 5 фолов больше, чем соперник (10-5).
«Наши девушки играли с самой сильной командой в мире на сегодняшний день. Американки продемонстрировали преимущество в классе — как индивидуальное, так и командное. К сожалению, противопоставить этому мастерству достойную оборону мы не смогли. Потому что не сумели. Сражались достойно, проявили характер. Хотел бы поздравить и юношей, и девушек с серебряными медалями, что является, с моей точки зрения, большим успехом. А что касается судейства — чего жаловаться, если вы пропускаете под кольцо, а потом пытаетесь накрыть со спины. Честно говоря, к чему тут придираться? Судили нормально», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио. Баскетбол 3х3 впервые представлен в программе Олимпийских игр. В среду женская сборная России проиграла в финале команде США (15:18). Мужская сборная России в финале турнира по баскетболу 3х3 уступила команде Латвии со счётом 18:21. Олимпийские игры завершатся 8 августа.
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