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Владимир Гомельский рассказал, получает ли он удовольствие от просмотра баскетбола 3x3

Владимир Гомельский рассказал, получает ли он удовольствие от просмотра баскетбола 3x3
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о баскетболе 3х3.

«Баскетбол 3х3 дарит шанс тем молодым баскетболистам, которые после окончания спортивной школы не заинтересовали профессиональные клубы. Этот вид спорта позволяет им продолжить карьеру, поэтому, конечно, я отношусь к этому виду положительно. Если говорить об удовольствии, то удовольствие от баскетбола пять на пять и от три на три — несравнимо. Я больше всего ценю мысль в игре, основанную и базирующуюся на фундаменте технической подготовке. В баскетболе три на три такого пока нет, поэтому я больше получаю удовольствие от классического баскетбола.

Ребята играют, борются и получают удовольствие. Игроки нашей сборной в Токио с серебряными медалями — профессионалы и они показали себя. Занятия таким видом для них очень важны, нашли своё место. Получает ли зритель удовольствие от этой игры? Это от зрителя зависит и от его подготовки. Ведь баскетболу 3 на 3 ещё работать и работать, чтобы создать свою аудиторию. Тут очень многое зависит от международной федерации, как это будет происходит и каким образом его будут популяризировать. Всё упрётся в это.

Хотел бы отметить ещё то, что я надеюсь, что все понимают, что четверо парней и девушек не играют в классический баскетбол. И на вопрос почему я могу дать ответ: они не готовы к этому. И это на самом деле пока очень отличающиеся друг от друга виды спорта», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио. Баскетбол 3х3 впервые представлен в программе Олимпийских игр. В среду женская сборная России проиграла в финале команде США (15:18). Мужская сборная России проиграла со счётом 18:21 команде Латвии в финале турнира по баскетболу 3х3. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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