Владимир Гомельский рассказал, получает ли он удовольствие от просмотра баскетбола 3x3

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о баскетболе 3х3.
«Баскетбол 3х3 дарит шанс тем молодым баскетболистам, которые после окончания спортивной школы не заинтересовали профессиональные клубы. Этот вид спорта позволяет им продолжить карьеру, поэтому, конечно, я отношусь к этому виду положительно. Если говорить об удовольствии, то удовольствие от баскетбола пять на пять и от три на три — несравнимо. Я больше всего ценю мысль в игре, основанную и базирующуюся на фундаменте технической подготовке. В баскетболе три на три такого пока нет, поэтому я больше получаю удовольствие от классического баскетбола.
Ребята играют, борются и получают удовольствие. Игроки нашей сборной в Токио с серебряными медалями — профессионалы и они показали себя. Занятия таким видом для них очень важны, нашли своё место. Получает ли зритель удовольствие от этой игры? Это от зрителя зависит и от его подготовки. Ведь баскетболу 3 на 3 ещё работать и работать, чтобы создать свою аудиторию. Тут очень многое зависит от международной федерации, как это будет происходит и каким образом его будут популяризировать. Всё упрётся в это.
Хотел бы отметить ещё то, что я надеюсь, что все понимают, что четверо парней и девушек не играют в классический баскетбол. И на вопрос почему я могу дать ответ: они не готовы к этому. И это на самом деле пока очень отличающиеся друг от друга виды спорта», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио. Баскетбол 3х3 впервые представлен в программе Олимпийских игр. В среду женская сборная России проиграла в финале команде США (15:18). Мужская сборная России проиграла со счётом 18:21 команде Латвии в финале турнира по баскетболу 3х3. Олимпийские игры завершатся 8 августа.
- 28 июля 2021
-
19:25
-
19:05
-
18:55
-
18:53
-
18:39
-
18:32
-
18:26
-
18:25
-
18:16
-
18:12
-
18:04
-
18:02
-
17:12
-
16:54
-
16:19
-
15:35
-
14:02
-
13:59
-
13:26
-
13:14
-
13:09
-
13:05
-
12:48
-
12:31
-
12:00
-
11:50
-
11:31
-
10:49
-
09:29
-
09:27
-
08:15
-
08:07
-
02:56
-
02:17
-
01:00