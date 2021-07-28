Грег Попович высказался об игре США с Ираном на ОИ на фоне конфликта властей двух стран

Главный тренер мужской сборной США по баскетболу Грег Попович после разгрома Ирана (120:66) на Олимпиаде в Токио отметил уважительное отношение друг к другу баскетболистов двух стран, долгое время пребывающих в политической конфронтации. Американские и иранские баскетболисты аплодировали друг другу после исполнения национальных гимнов. Перед матчем игрокитепло поприветствовали друг друга, а после финальной сирены пожали руки.



«Если говорить в целом, люди из разных стран ладят друг с другом гораздо лучше, чем их правительства. Как только дело доходит до политиков, всё становится намного сложнее. Олимпиада помогает преодолеть эти разногласия. Нет ничего удивительного в том, что тренерам нравится проводить встречи друг с другом, разговаривать и обмениваться опытом. Игроки проявляют спортивное мастерство и относятся друг к другу с уважением. Просто хочется, чтобы так же дела обстояли и в реальной жизни», – приводит слова Поповича Reuters.



Уважительное отношение игроков друг к другу баскетболистов Ирана и США напомнило о событиях чемпионата мира по футболу 1998 года. Тогда иранцы подарили американцам цветы в знак уважения. Обе команды сделали совместную фотографию, матч закончился победой Ирана со счетом 2:1.