Томас Бах спел «Happy Birthday» российским баскетболисткам, выигравшим серебро на ОИ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреас Загликис поздравили российских баскетболисток Ольгу и Евгению Фролкиных с днем рождения на финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3 в Токио.



Бах и Загликис с VIP-трибуны исполнили песню «Happy Birthday to You».



«Баскетбол 3х3 на Олимпиаде — это колоссальный успех. Поздравление сборной России. После игры я и генеральный секретарь FIBA пели в честь ваших баскетболисток. Вы же слышали, один из этих странных голосов был моим», — приводит слова Баха ТАСС.



Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио. Баскетбол 3х3 впервые был представлен в программе Олимпийских игр. В среду женская сборная России проиграла в финале команде США (15:18). Мужская сборная России в финале турнира по баскетболу 3х3 уступила команде Латвии со счётом 18:21. Олимпийские игры завершатся 8 августа.