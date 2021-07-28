ЦСКА сделал подарок серебряным призёрам баскетбола 3х3 на Олимпиаде

Московский ЦСКА сделал подарок мужской и женской сборным России по баскетболу 3х3, сообщает пресс-служба клуба.



Спортсмены, завоевавшие серебряные медали на Олимпийских играх в Токио, смогут бесплатно посещать матчи московского клуба в предстоящем сезоне.



«Поздравляем ребят с этим величайшим достижением. В качестве признания их заслуг посещение матчей ЦСКА для игроков и тренерского штаба национальных сборных 3х3 в сезоне-2021/22 будет бесплатным. Спасибо за крутые эмоции», — написала пресс-служба ЦСКА в «твиттере».



Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио. Баскетбол 3х3 впервые был представлен в программе Олимпийских игр. В среду женская сборная России проиграла в финале команде США (15:18). Мужская сборная России в финале турнира по баскетболу 3х3 уступила команде Латвии со счётом 18:21. Олимпийские игры завершатся 8 августа.