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Лиллард отреагировал на информацию о готовности урезать зарплату ради переход в контендер

Лиллард отреагировал на информацию о готовности урезать зарплату ради переход в контендер
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Инсайдер Генри Эбботт из True Hoop сообщил, что разыгрывающий «Портленда» Демьен Лиллард намерен перейти в более сильный клуб.

"«Источники сообщают, что Дэмиан Лиллард готов потерять в зарплате ради перехода в команду, претендующую на титул. Если до этого дойдет дело», — написал Эбботт в своём «твиттере».

Лиллард сделал ретвит записи, оставив реакцию в виде эмодзи «фейспалма».

Ранее сообщалось, что Лиллард может покинуть «Портленд», несмотря на долгосрочный контракт с клубом, и использовать тактику Джеймса Хардена, который добился ухода из «Хьюстон Рокетс». Не так давно Лиллард разместил в своём «твиттере» фото, сделанное в Лос-Анджелесе. На нём было изображено, как он встречался с лидерами «Лейкерс» Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. В Сети посчитали, что Дэмьен намекнул на желание перейти в «Лейкерс».

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