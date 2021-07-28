Чемпион Евролиги: победа России над Сербией 3х3 сопоставима с победой над США 5х5

Победитель Евролиги в составе ЦСКА и комментатор Иван Лазарев прокомментировал выступление сборной России по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио.
«Я думаю, победа над Сербией сопоставима с тем, как если бы в традиционном баскетболе Россия обыграла бы США, потому что сербская команда была фаворитом, все на них ставили. Наверное, это самая сильная страна в баскетболе 3х3. Соревнования по этому виду баскетбола первый раз проходят на Олимпийских играх, команд участвует не так много, но если сравнивать 3 на 3 и 5 на 5, то это сопоставимо, потому что сербы очень сильны», — приводит слова Лахарева Metaratings.
Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио. Баскетбол 3х3 впервые был представлен в программе Олимпийских игр. В среду женская сборная России проиграла в финале команде США (15:18). Мужская сборная России в финале турнира по баскетболу 3х3 уступила команде Латвии со счётом 18:21. Олимпийские игры завершатся 8 августа.
- 28 июля 2021
-
23:35
-
22:44
-
21:51
-
20:43
-
19:54
-
19:25
-
19:05
-
18:55
-
18:53
-
18:39
-
18:32
-
18:26
-
18:25
-
18:16
-
18:12
-
18:04
-
18:02
-
17:12
-
16:54
-
16:19
-
15:35
-
14:02
-
13:59
-
13:26
-
13:14
-
13:09
-
13:05
-
12:48
-
12:31
-
12:00
-
11:50
-
11:31
-
10:49
-
09:29
-
09:27