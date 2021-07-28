Чемпион Евролиги: победа России над Сербией 3х3 сопоставима с победой над США 5х5

Победитель Евролиги в составе ЦСКА и комментатор Иван Лазарев прокомментировал выступление сборной России по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио.

«Я думаю, победа над Сербией сопоставима с тем, как если бы в традиционном баскетболе Россия обыграла бы США, потому что сербская команда была фаворитом, все на них ставили. Наверное, это самая сильная страна в баскетболе 3х3. Соревнования по этому виду баскетбола первый раз проходят на Олимпийских играх, команд участвует не так много, но если сравнивать 3 на 3 и 5 на 5, то это сопоставимо, потому что сербы очень сильны», — приводит слова Лахарева Metaratings.

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио. Баскетбол 3х3 впервые был представлен в программе Олимпийских игр. В среду женская сборная России проиграла в финале команде США (15:18). Мужская сборная России в финале турнира по баскетболу 3х3 уступила команде Латвии со счётом 18:21. Олимпийские игры завершатся 8 августа.