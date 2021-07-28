Один из самых известных молодых игроков НБА арестован в США
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Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексон Хэйс был арестован за драку с полицейским, сообщает TNMZ. По информации источника, баскетболист и сотрудник полиции были доставлены в госпиталь для оказания первой медицинской помощи.
Полиция прибыла в один из домов Лос-Анджелеса по вызову о факте домашнего насилия. При попытке входа в дом Хэйс всячески мешал правоохранителям, в результате чего началась драка. Полицейские вызвали помощь по рации.
Теперь Хэйсу грозит уголовная ответственность. По заявлению из клуба, там уже знают о происшествии и работают с представителями Хэйса и НБА, чтобы получить больше информации.
В минувшем сезоне Хэйс принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 7,5 очка за игру.
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