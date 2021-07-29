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«Лейкерс» могут заполучить одного из лучших европейских игроков НБА

«Лейкерс» могут заполучить одного из лучших европейских игроков НБА
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Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Рикки Рубио может перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По информации источника, «озёрники» заинтересованы в подписании Рубио, если команда потеряет Денниса Шрёдера на рынке свободных агентов.

Напомним, ранее сообщалось, что калифорнийцы хотят расстаться с Деннисом Шрёдером и Кайлом Кузмой. Интерес к Шрёдеру проявляют «Чикаго Буллз» и «Нью-Йорк Никс». В то же время «Лос-Анджелес» попытается обменять Кузму, который так и не стал одним из лидеров команды. При этом предметного интереса к Кайлу в НБА пока нет.

Как сообщалось ранее, Шрёдер рассчитывает получить контракт на $ 100 млн в нынешнее межсезонье, что вызывает вопросы у «Лейкерс».

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