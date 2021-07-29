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«Филадельфия» затребовала слишком высокую компенсацию за Бена Симмонса

«Филадельфия» затребовала слишком высокую компенсацию за Бена Симмонса
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«Филадельфия Сиксерс» продолжает делать запросы в клубы НБА по поводу возможного обмена Бена Симмонса, но цена, которую команда запрашивает за 25-летнего разыгрывающего слишком высокая, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Симмонс и его агент, основатель агентства Klutch Sports Рич Пол, заинтересованы в переходе баскетболиста в другой клуб.

«Вечер драфта – всегда идеальное время для заключения сделки, но переговоры могут продолжаться до конца лета», – отметил Войнаровски.

Ранее сообщалось, что «Сиксерс» запросили у «Сан-Антонио Спёрс» четыре пика первого раунда, три обмена пиками и молодого игрока за Симмонс. Клуб из Техаса решил отказаться от идеи с приобретением Симмонса.

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