«Филадельфия» затребовала слишком высокую компенсацию за Бена Симмонса

«Филадельфия Сиксерс» продолжает делать запросы в клубы НБА по поводу возможного обмена Бена Симмонса, но цена, которую команда запрашивает за 25-летнего разыгрывающего слишком высокая, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



Симмонс и его агент, основатель агентства Klutch Sports Рич Пол, заинтересованы в переходе баскетболиста в другой клуб.



«Вечер драфта – всегда идеальное время для заключения сделки, но переговоры могут продолжаться до конца лета», – отметил Войнаровски.



Ранее сообщалось, что «Сиксерс» запросили у «Сан-Антонио Спёрс» четыре пика первого раунда, три обмена пиками и молодого игрока за Симмонс. Клуб из Техаса решил отказаться от идеи с приобретением Симмонса.