Сборная Словении разгромила Японию на Олимпиаде, набрав 116 очков
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На олимпийском турнире по баскетболу среди мужских команд состоялся очередной матч. Во втором туре группы С встречались сборные Словении и Японии. Матч завершился разгромной победой словенцев со счётом 116:78.
Сборная Словении уже в первой четверти захватила инициативу, поведя к первому перерыву со счётом 29:23. Во втором игровом отрезке словенцы увеличили отрыв до 12 очков.
В третьей четверти сильнее вновь оказались игроки сборной Словении — к заключительной десятиминутке счёт на табло был 80:64 в их пользу. Заключительная четверть и вовсе завершилась с разгромным счётом — 36:17.
В составе сборной Словении самым результативным игроком стал Лука Дончич, набравший 25 очков. В составе сборной Японии 34 очка набрал Руи Хатимура.
Олимпийские игры (м). Группа C. 2-й тур
29 июля 2021, четверг. 07:40 МСК
Словения
Окончен
116 : 81
Япония
Словения: Дончич - 25, Зоран Драгич - 24, Чанчар - 16, Препелич - 12, Блажич - 10, Тоби - 6, Чебашек - 6, Мурич - 4, Рупник - 4, Хроват - 4, Николич - 3, Димец - 2
Япония: Хатимура - 34, Ватанабэ - 17, Хиэдзима - 10, Togashi - 8, Танака - 6, Баба - 4, Edwards - 2, Harimoto, Kanamaru, Vendrame, Watanabe, Шафер
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