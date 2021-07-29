Сборная Словении разгромила Японию на Олимпиаде, набрав 116 очков

На олимпийском турнире по баскетболу среди мужских команд состоялся очередной матч. Во втором туре группы С встречались сборные Словении и Японии. Матч завершился разгромной победой словенцев со счётом 116:78.



Сборная Словении уже в первой четверти захватила инициативу, поведя к первому перерыву со счётом 29:23. Во втором игровом отрезке словенцы увеличили отрыв до 12 очков.



В третьей четверти сильнее вновь оказались игроки сборной Словении — к заключительной десятиминутке счёт на табло был 80:64 в их пользу. Заключительная четверть и вовсе завершилась с разгромным счётом — 36:17.



В составе сборной Словении самым результативным игроком стал Лука Дончич, набравший 25 очков. В составе сборной Японии 34 очка набрал Руи Хатимура.