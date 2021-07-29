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Губерниев отреагировал на два серебра России в 3х3 и объяснил, чего не хватило для золота

Губерниев отреагировал на два серебра России в 3х3 и объяснил, чего не хватило для золота
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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление мужской и женской сборных России на олимпийском турнире по баскетболу 3х3.

«Если бы нам сказали, что у нас две баскетбольные команды 3x3 пройдут в финал, то я бы не поверил до Олимпиады. Но аппетит пришел во время еды, и мы очень расстроены, что из двух попыток мы не взяли золото. Тем не менее, вице-чемпионство — это огромный результат, особенно на фоне кризиса классического баскетбола. Я хочу сказать огромное спасибо и парням, и девчонкам! Все огромные молодцы! Чего не хватило? Ну, это спорт. Соперник оказался сильнее и все», — цитирует Губерниева Sport24.

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 стали серебряными призёрами Олимпиады в Токио. Баскетбол 3х3 впервые был представлен в программе Олимпийских игр. В среду женская сборная России проиграла в финале команде США (15:18). Мужская сборная России в финале турнира по баскетболу 3х3 уступила команде Латвии со счётом 18:21. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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