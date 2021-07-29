Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Крис Бош назвал лучшего игрока в мире

Крис Бош назвал лучшего игрока в мире
Комментарии

Член Зала славы, бывший баскетболист НБА Крис Бош считает, что лучшим игроком в мире является форвард «Милуоки Бакс», греческий игрок Яннис Адетокунбо.

«Стоит дать титул лучшего игрока мира Яннису Адетокунбо. Стоит проявить уважение к чемпиону и игроку, который дважды становился MVP», — сказал Крис Бош в эфире шоу The Jump На телеканале ESPN.

Яннис Адетокунбо был признан MVP финала НБА. В 6-м матче финала «Бакс» со счётом 105:98 обыграли «Финикс Санз» и выиграли серию — 4-2. Адетокунбо в 6-й игре набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.

Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021