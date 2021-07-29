Крис Бош назвал лучшего игрока в мире

Член Зала славы, бывший баскетболист НБА Крис Бош считает, что лучшим игроком в мире является форвард «Милуоки Бакс», греческий игрок Яннис Адетокунбо.



«Стоит дать титул лучшего игрока мира Яннису Адетокунбо. Стоит проявить уважение к чемпиону и игроку, который дважды становился MVP», — сказал Крис Бош в эфире шоу The Jump На телеканале ESPN.



Яннис Адетокунбо был признан MVP финала НБА. В 6-м матче финала «Бакс» со счётом 105:98 обыграли «Финикс Санз» и выиграли серию — 4-2. Адетокунбо в 6-й игре набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.



Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.