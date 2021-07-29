Тренер Майкла Джордана отреагировал на случившееся с Симоной Байлз на Олимпиаде

Тренер Майкла Джордана, писатель Тим Гровер отреагировал на случившееся с Симоной Байлз на Олимпиаде. На Олимпиаде-2020 в Токио Байлз снялась с командного многоборья из-за психологических проблем, а затем объявила о решении не участвовать в личном многоборье.



«Если вы читали книгу «П0беда», то вы понимаете, что произошло с Симоной Байлз.



Победа всегда ставит необоснованные цели и требует от вас нести бремя ответственности за их достижение. Это означает делать всё возможное, чтобы выйти из ситуации, в которой вы находитесь, и занять правильную позицию, чтобы победить. Можно заплатить цену и добиться успеха, или всё бросить, остаться на месте и сожалеть.



Дорога в рай — улица с двусторонним движением, и вы можете скатиться вниз также быстро, как добраться до вершины. Фактически об этом всегда стоит помнить. Победа не позволяет вам оставаться без дела. Она встречает вас при полном параде, громче всех приветствует, а затем ведёт на парковку, где на автобусе, что вас привёз, находится новый знак с пунктом назначения: «В ад».



Победа будет использовать все грязные приёмы, которые описаны в книге, а затем выдумывать новые, чтобы удержать вас в этом аду. Вам решать, как выбраться оттуда», — написал Гровер в своём «инстаграме».