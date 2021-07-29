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Сборная Испании обыграла Аргентину на Олимпиаде

Сборная Испании обыграла Аргентину на Олимпиаде
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На олимпийском турнире по баскетболу среди мужских команд состоялся очередной матч. Во втором туре группы С встречались сборные Испании и Аргентины. Матч завершился победой испанцев со счётом 81:71.

Сборная Аргентины захватила инициативу в первой четверти, поведя в счёте 25:20. Однако уже во втором игровом отрезке испанцам удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — за вторую десятиминутку аргентинцы набрали лишь девять очков и уступали к большому перерыву со счётом 34:40.

В третьей четверти испанцы вновь оказались сильнее, увеличив преимущество до восьми баллов. Заключительная четверть не изменила положение дел на паркете. Итоговый счёт — 81:71 в пользу сборной Испании.

В составе победителей самым результативным игроком стал Рики Рубио, набравший 26 очков. У аргентинцев отличился Николас Лапровиттола, на счету которого 27 очков.

Олимпийские игры (м). Группа C. 2-й тур
29 июля 2021, четверг. 15:00 МСК
Испания
Окончен
81 : 71
Аргентина
Испания: Рубио - 26, Льюль - 10, Клавер - 9, Пау Газоль - 9, Фернандес - 8, Эрнангомес - 8, Родригес - 6, Абринес - 3, Марк Газоль - 2, Абальде, Гаруба Алари, Лопес-Аростеги
Аргентина: Лапровиттола - 27, Скола - 13, Бруссино - 10, Кампаццо - 10, Вильдоса - 3, Больмаро - 2, Ваулет - 2, Дек - 2, Делья - 2, Caffaro, Гальисси, Гарино
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