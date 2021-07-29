Сборная Испании обыграла Аргентину на Олимпиаде

На олимпийском турнире по баскетболу среди мужских команд состоялся очередной матч. Во втором туре группы С встречались сборные Испании и Аргентины. Матч завершился победой испанцев со счётом 81:71.



Сборная Аргентины захватила инициативу в первой четверти, поведя в счёте 25:20. Однако уже во втором игровом отрезке испанцам удалось не только отыграться, но и выйти вперёд — за вторую десятиминутку аргентинцы набрали лишь девять очков и уступали к большому перерыву со счётом 34:40.



В третьей четверти испанцы вновь оказались сильнее, увеличив преимущество до восьми баллов. Заключительная четверть не изменила положение дел на паркете. Итоговый счёт — 81:71 в пользу сборной Испании.



В составе победителей самым результативным игроком стал Рики Рубио, набравший 26 очков. У аргентинцев отличился Николас Лапровиттола, на счету которого 27 очков.