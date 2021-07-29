Два клуба Суперлиги могут прекратить существование

Федерация баскетбола России (РФБ) в ближайшее время готова полностью аннулировать профессиональный статус ярославского «Буревестника». Об этом сообщает Eurohoops.



Клуб получил статус профессионального в 2015 году. С тех пор «Буревестник» становился победителем второго дивизиона Суперлиги чемпионата России (в сезоне-2017/2018), а также выходил в первый дивизион. В сезоне-2019/2020 команда стала бронзовым призёром Суперлиги-1. Из-за потери спонсорской поддержки в прошлом году клубу пришлось расстаться с лидерами. Во многом на ухудшении финансового положения сказалась пандемия коронавируса.



Кроме того, проблемы с финансированием есть у сахалинского клуба «Восток-65». С большой долей вероятности команда не примет участия в новом розыгрыше Суперлиги-1. О сложившейся ситуации рассказал главный тренер команды Эдуард Рауд.



«Действительно, на данный момент ситуация выглядит так, что «Восток-65» не начнёт новый сезон и закончит своё существование. Говорить об особенностях финансирования и субсидирования я не буду, это не моя прерогатива. Я тренер, поэтому могу обсуждать только спортивную сторону вопроса. Возьмём прошлый сезон. Директор клуба Юлия Самолюк проделала огромную работу по сохранению клуба. Ясности и полной конкретики не было вплоть до августа. В итоге мы начали сборы последними из всех участников Суперлиги-1, так как весь август и половину сентября занимались селекцией. В итоге собрали боевую команду, сплав молодости и опыта. Часть игроков брали после серьёзных травм, и мы помогли им перезапустить карьеру. В итоге мы достигли лучшего результата в истории клуба: серебро Кубка России.

Но это лишь вершина пирамиды, которая всем видна. Кроме того, было проведено много мастер-классов, открытых тренировок, встреч с фанатами. Команда всегда была очень популярна на острове. Факт, что у нас самое большое количество болельщиков в Суперлиге-1, не подлежит сомнению. Наши фанаты лучшие. Команду любят, ждут, игроки становятся родными.

Следующим шагом по развитию клуба стало создание ДЮБЛа, который был полностью составлен из мальчишек со всей Сахалинской области. Из ДЮБЛа мы получили трёх местных игроков, которые уже в этом году тренировались и получали бы игровое время в Суперлиге-1. В добавок к двум баскетболистам, которые на протяжении длительного времени находятся в первой команде. Пять местных игроков в ротации клуба Суперлиги — это серьёзное достижение.

Следующий значимый проект — создание курса повышения квалификации для баскетбольных тренеров региона, который мы реализовали с нашими партнёрами: 100 академических часов, конкретная прокачка баскетбольных навыков для специалистов, работающих с разными возрастами. На протяжении всего года были организованы лекции и семинары, практические занятия, тесты и итоговая экзаменационная работа.

Скажу честно, у меня не могло возникнуть и мысли, что после всей этой работы, после успешного выступления первой команды могут возникнуть вопросы по сохранению клуба. Но мы так и не получили официального комментария, почему было решено отказаться от финансирования «Востока-65». Это печально. Большая часть моей семьи живёт в Южно-Сахалинске. Все говорят о привлекательности инвестиций в остров, о развитии туризма, но, к сожалению, совершено забывают о том, что и для людей, постоянно живущих в нашем регионе, важно создавать и развивать досуг. Только это позволит удерживать их на островах. Люди — это главное достояние и гордость данной земли», — приводит слова Рауда «Спорт-экспресс».