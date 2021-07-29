Теннисист Ник Кирьос: Леброн Джеймс лучше Майкла Джордана. Вообще без вариантов

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе и легендарном игроке НБА Майкле Джордане. Соответствующее видео было размещено на странице ATP Tour в «Инстаграме».
«Леброн Джеймс лучше Майкла Джордана. Вообще без вариантов», — сказал Кирьос.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
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