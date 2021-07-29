Дуэйн Уэйд одним словом отреагировал на ситуацию Симоны Байлз на Олимпиаде

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд отреагировал на ситуацию вокруг решения американской гимнастки Симоны Байлз сняться с командного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио из-за психологических проблем. В «сториз» своего «инстаграма» Дуэйн сделал репост слов Кавиты Дэвидсон — писательницы, специализирующейся на освещении спортивных событий.



«Симона Байлз выиграла национальные соревнования со сломанными пальцами на обеих ногах, одерживала победы на чемпионатах мира с камнями в почках и несла тяжёлое бремя, представляя всех жертв сексуального насилия. Половина вас всех, кричащих по этому поводу, даже не могут нормально носить маску», — писала Дэвидсон.



«Факты», — лаконично отреагировал Уэйд.



На Играх Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки, снявшейся из-за психологических проблем, была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла.



Напомним, золото в командном многоборье в итоге завоевала сборная России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

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