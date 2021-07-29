«Юта» выставила на обмен Бояна Богдановича и Джо Инглса

Игроки «Юты Джаз» Боян Богданович и Джо Инглс были выставлены на обмен, сообщает Bleacher Report.



Приоритетной задачей «Юты» в нынешнем межсезонье, по сведениям источника, станет сохранение разыгрывающего Майка Конли, который станет свободным агентом.



В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Богданович принял участие в 72 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, совершал 3,9 подбора и выполнял 1,9 передачи. Инглс в регулярном чемпионате провёл 67 матчей, в которых в среднем набирал 12 очков, совершал 3,6 подбора и выполнял 4,8 передачи.

Ранее ESPN US составил список фаворитов следующего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. По мнению сотрудников издания, «Юта» находится на шестом месте в этом списке.