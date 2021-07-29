Звёзды НБА могут потерять миллионы долларов из-за решения США по геноциду уйгуров в Китае

Конгресс США потребовал от игроков НБА разорвать контракты с несколькими крупными китайскими фирмами, сообщает Politico.
Часть законодателей заявили, что спортивные ритейлеры Anta и Li-Ning продолжают поставлять хлопок из региона Синьцзян, эксплуатируя при этом мусульманских уйгуров. В январе администрация тогдашнего президента Дональда Трампа запретила импорт синьцзянского хлопка и продуктов, содержащих его.
«Американцы не могут и не должны вести дела с компаниями и игроками, которые получают прибыль от человеческого рабства. Включая игроков НБА, которые не могут подписывать спонсорские соглашения и извлекать выгоду из рабского труда. Если они не знали, что их корпоративный спонсор закупает хлопок для рабского труда из Синьцзяна, это одно дело. Но если они знают… они замешаны в рабстве», — заявил республиканец из Пенсильвании Скотт Перри.
Исполнительная комиссия Конгресса США по Китаю изучает коммерческие отношения игроков НБА с Anta, Li-Ning и третьей китайской компанией по производству спортивной одежды Peak, поскольку они используют хлопок из Синьцзяна в производстве своей продукции. 15 июля Сенат принял закон о предотвращении принудительного труда уйгуров. В США считают действия властей Китая в отношении этнических уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе «геноцидом».
Джимми Батлер («Майами Хит»), Си Джей Макколлум («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорз») — самые известые игроки НБА, у которых есть выгодные многомиллионные контракты с Anta и Li-Ning. Легенда НБА Дуэйн Уэйд подписал пожизненное соглашение с Li-Ning в 2018 году. Уэйд и 13 действующих игроков НБА с контрактами Anta и Li-Ning отказались давать комментарии по решению Конгресса.
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