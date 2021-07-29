Медалистка ОИ Логунова отреагировала на то, что ей сделали предложение по прилёте из Токио

Серебряная медалистка Олимпиады в Токио по баскетболу 3х3 Анастасия Логунова, получившая предложение руки и сердца от своего возлюбленного по прилёте в Москву, поделилась впечатлениями от случившегося.



В аэропорту Шереметьево Логунову встретил Владимир Черемисин, который подарил Анастасии букет роз, обручальное кольцо и предложил ей выйти замуж. Баскетболистка ответила «да».

«Честно, у меня нет слов, я всё забыла… Забыла, как отвечать на вопросы про Олимпиаду, потому что Игры закончились, теперь наступает новая глава, следующий этап жизни. Пока не знаю, сколько нужно времени, чтобы прийти в себя. Сегодня супердень. Конечно, я ничего такого не ожидала. Что важнее – кольцо или медаль Игр? Это дабл-килл», – приводит слова Логуновой «Р-Спорт».



«Это была достаточно давняя затея. Как только я узнал, что Анастасия попадает в окончательный список баскетболисток для участия в Олимпиаде. Я точно знал, что когда она вернётся, независимо от результата, сделаю ей предложение. Сейчас всё произошло за секунды, я ничего не понял, всё до сих пор дрожит», – сказал Черемисин.